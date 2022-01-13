Москва, 13 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Первые подразделения российских десантников, входившие в состав миротворческого контингента ОДКБ, покинули Казахстан на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ и уже направляются в Россию, сообщает 13 января пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские миротворцы

Российские военные возвращаются в пункты постоянной дислокации.

«Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта «Алма-аты» в пункт постоянной дислокации», — сообщает российское военное ведомство.

По информации пресс-службы, первые четыре военно-транспортных самолёта Ил-76 доставят российских десантников в Ивановскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, миротворческая операция сил ОДКБ была проведена по просьбе президента Казахстана Токаева, обратившегося к ОДКБ за помощью после массовых беспорядков и погромов, переросших в нападения на силовиков и захват боевиками учреждений государственной власти.