Новосибирск, 13 января, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Новосибирске в 2021 году в эксплуатацию было введено 1 млн 570 тыс. 782 кв. метра жилья. В среднем на одного жителя ввод жилой площади составил 0,82 кв. м. Такие данные ИА REGNUM предоставили в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии.

Krd.ru Строительство жилья

Согласно официальным данным, 187,2 тыс. кв. метров (1167 домов) — доля индивидуального строительства; 14,9 тыс. кв. метров (семь домов, 263 квартиры) — площадь малоэтажного жилья.

Отмечается, что больше всего жилых метров возведено в Октябрьском районе и Центральном округе.