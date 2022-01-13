Саратов, 13 января, 2022, 16:28 — ИА Регнум. На модернизацию первичного звена здравоохранения Саратовской области в 2022 году выделено около 2 млрд рублей. Участвуют в реализации программы 40 медорганизаций, заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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В текущем году предусмотрено строительство корпуса областной детской клинической больницы и трех поликлиник в рабочих поселках Соколовый, Базарный Карабулак, а также в селе Питерка. По инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина начнется строительство противотуберкулезной больницы, которая расположится рядом с новым инфекционным центром.

В планах на 2022 год провести реконструкцию женской консультации и поликлиники Красноармейской районной больницы, закупить шесть модульных ФАПов для села Радищево, поселка Бурасы, железнодорожной станции Карамыш, поселка Голубьевка, сел Усть-Караман и Красный Партизан. Кроме того, будет проведен капремонт трех поликлиник. Намечено приобретение 198 единиц медоборудования и 16 автомобилей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году приобрели 285 единиц автотранспорта.

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