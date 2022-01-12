Саратов, , 10:59 — REGNUM В Саратове новая инфекционная больница получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Как сообщил 12 января председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, документ был подписан сегодня утром.

Новая инфекционная больница в Саратовской области Saratov.gov.ru

Отмечается, что теперь объект будет передан минздраву для получения медицинской лицензии. Перед ведомством поставлена задача о принятии в больнице первых пациентов в конце января.

ИА REGNUM напоминает, в октября 2021 года в Ленинском районе Саратова начался поэтапный ввод в эксплуатацию новой инфекционной больницы. Новый медцентр на 400 коек начали строить на федеральные и региональные средства в мае 2020 года. Поддержку проекту оказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Больница состоит из восьми корпусов общей площадью 56 тыс. кв. метров и станет крупнейшим по площади высокотехнологичным медучреждением. Здесь разместятся операционные, пять взрослых и шесть детских инфекционных отделений, отделения реанимации, интенсивной терапии и диагностики.

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