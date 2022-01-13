Новосибирск, 13 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которую обвиняют в истязании своего ребёнка и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Установлено, что женщина проживала в городе Болотное вместе с маленькой дочерью. С июля по сентябрь 2021 года она, считая, что того требует воспитание, систематически избивала ребёнка. Кроме того, выяснилось, что она ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, жестоко обращалась с дочерью и не интересовалась её здоровьем.

Вину она признала частично. Однако следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд.