Красногорск, 13 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Активная подготовка к волне нового штамма коронавируса «Омикрон» ведется на территории Подмосковья. Об этом 13 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Глава региона отметил, что новый штамм коронавируса, по имеющейся информации, переносится человеком более легко, чем другие. Однако подготовке к его распространению все равно уделяется большое внимание.

«Мы увеличиваем мощность «Патриота» (инфекционный госпиталь — прим. ИА REGNUM) до 800 коек, было 400−440. Соответственно, мы разворачиваем заранее все необходимые мощности, чтобы оказывать медицинскую помощь по «Омикрону. Такую работу сейчас ведут все подразделения, для того чтобы эту волну, которую видим в мире, мы тоже смогли преодолеть и справиться с нагрузкой», — сказал Воробьев.