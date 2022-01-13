Москва, 13 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Реакция руководства стран Запада, в том числе и представителей ОБСЕ, на беспорядки и убийства в Казахстане была страшной и постыдной, заявил 13 января глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его мнению, с профессиональной точки зрения смотреть на реакцию Запада было даже страшнее, чем на погромы, поджоги и отрезание голов.

«Конечно, страшно было наблюдать картины погромов, поджогов домов, отрезания голов полицейским, отношение этих погромщиков и террористов к журналистам. И было еще, наверное, страшнее для меня, по крайней мере с точки зрения профессиональных моих задач, наблюдать за реакцией Запада на это, в том числе, кстати, той же самой ОБСЕ, которая претендует на одну из ведущих ролей в вопросах европейской безопасности. Но организация, которая настолько неадекватно реагировала на события в Казахстане и, в конце-концов, пыталась призывать всех к тому, чтобы соблюдать права журналистов, права человека и так далее, — это стыдно. В таких ситуациях надо прямо показывать на причины того, что произошло», — рассказал Лавров.

При этом он пояснил, что причины произошедшего в Казахстане в общих чертах уже понятны. После завершения расследования, которое проводят власти Казахстана, его итоги должны быть представлены всему миру.

«Расследование будет завершено, и результаты, конечно, должны быть представлены мировому сообществу», — сказал глава МИД России.