Уфа, 13 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Тема укрепления материально-технической базы первичного звена здравоохранения особенно значима в Башкирии. Об этом 13 января сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе дискуссии «Переосмысление национальной системы здравоохранения», которая состоялась на площадке XIII Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты» в Москве.

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«Для нашей четырёхмиллионной республики эта тема особенно значима, поскольку больше трети населения региона проживает в сельской местности», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Хабиров сообщил, что три года назад он начал ездить по районам и увидел, что некоторые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) располагаются в «экзотических помещениях». При этом в Башкирии функционируют 1960 ФАПов.

«Например, один ФАП был в бараке, где в годы Великой Отечественной войны размещались военнопленные, другой — вообще в здании постройки XIX века. Долгое время этим объектам вообще не уделяли должного внимания, хотя именно с ФАПов сельские жители формируют своё мнение о медицине в целом», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Хабиров напомнил, что руководство региона поставило перед собой задачу заменить все ветхие ФАПы. До 2025 года в рамках реализации программы комплексной модернизации первичного звена Башкирия получит 18 млрд рублей.

На эти средства планируется возвести 12 поликлиник, три участковые и две центральные районные больницы, 42 врачебных амбулатории, 21 офис врача общей практики и 412 ФАПов. Помимо этого, планируется реконструировать две поликлиники, сделать капитальный ремонт десятков объектов, закупить современное медицинское оборудование и обновить автопарк скорой помощи.

«При этом опыт пандемии показал, что нам нужны новые строительные решения, иные подходы. Так, ФАП можно построить за два года, а можно — за два месяца. В условиях коронавируса мы порой принимаем решения на ходу. Есть угроза — мы на неё отвечаем. Сейчас необходимы быстровозводимые сооружения, которые хорошо держат тепло и могут служить порядка 50 лет», — заявил Хабиров.

Глава Башкирии также сообщил, что пандемия открыла новые возможности для развития медицины и укрепления её материальной базы.

«И сейчас у нашей системы здравоохранения есть уникальный шанс стать лучше и сильнее», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в кратчайшие сроки были построены два COVID-госпиталя в Уфимском районе и Стерлитамаке, идет строительство ещё двух госпиталей в Сибае и Туймазах.