Варшава, 13 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Заместитель министра инфраструктуры Польши Рафал Вебер во время пресс-конференции 13 января заявил, что по итогам 2021 года в стране существенно снизилось количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по сравнению с 2020-м годом. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«По сравнению с 2020 годом в 2021 году аварий было на 9% меньше. Число погибших было на 17% ниже, чем в 2020 году. В общей сложности на дорогах погибли на 108 человек меньше. Также на 8% снизилось количество пострадавших в авариях от разных травм», — сообщил чиновник.

По мнению Вебера, это в первую очередь результат политики министерства, направленной на повышение безопасности на польских дорогах.

«С одной стороны, проводятся образовательные кампании, чтобы показать последствия безответственного вождения. С другой стороны, министерство меняет правила дорожного движения таким образом, чтобы убрать с дорог безответственных и опасных водителей», — заключил он.

В качестве примера он упомянул ужесточение штрафов за превышение скорости или вождение в нетрезвом виде.