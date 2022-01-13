Москва, 13 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В России сохраняется спрос на новостройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Спрос на жилую недвижимость ограничен реальными доходами граждан, многие из которых нуждались и нуждаются в улучшении жилищных условий, — сказала Грызенкова. — На сегодня в России сформировалась тенденция по уменьшению площади новых квартир и увлечению студиями совсем небольшого размера. В дальнейшем это поддержит спрос на более комфортное жилье, к которому будут стремиться многие современные покупатели малогабариток в случае увеличения доходов. Спрос на новостройки сохраняется, пусть и в менее платежеспособном объеме. Это ведет к сохранению тенденций 2020−2021 годов и сдержанному повышению цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ многие объекты жилой недвижимости могут потерять свою прежнюю ликвидность.