Москва, 13 января, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Угрожая России обострением военной ситуации на Украине, США и не предполагали, насколько жестким может оказаться российский ответ. Такое впечатление производит растерянность американского президента Джо Байдена на недавних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Почему ответ России на американские поползновения был столь резок и решителен, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Возможность продвижения НАТО на Украину и размещения на территории этой страны тяжелых наступательных вооружений имеет свой аналог в истории ХХ века, когда в 1962 году мир оказался на грани войны в ходе Карибского кризиса. Стартом для этого события, чуть было не переросшего в ядерную войну, стало взаимное размещение США и СССР ракет поблизости от границ своего соперника — американских в Турции и советских на Кубе. Тогда все закончилось переходом к «борьбе за мир», обернувшейся катастрофой позднего СССР. Теперь же, когда Запад идет на обострение обстановки, Россия, наученная горьким советским опытом, не собирается мягко уговаривать своего оппонента, понимающего, как оказалось, только жесткую речь. Читайте статью Владимира Павленко

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