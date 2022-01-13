Москва, 13 января, 2022, 15:23 — ИА Регнум. У России нет уверенности в том, что США и НАТО пойдут на уступки в вопросах гарантий безопасности, но диалог продолжается по разным линиям. Об этом 13 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу не готовы идти навстречу требованиям РФ в вопросах безопасности, и это «главная проблема».

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«США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам […] не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год», — подчеркнул в интервью RTVI российский дипломат.

По его словам, также дело обстоит и с тематикой, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от российских границ.

«Позиция НАТО по вопросу о нерасширении альянса непробиваемая, это тревожно. США и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них», — добавил Рябков.

«Для нас это не вариант, потому что мы заинтересованы в противоположном», — пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что если США и НАТО не учтут российские требования, то Москва примет «другие меры и приёмы» в отношении западных партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что серия переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности оказалась неудачной. По его словам, на переговорах были зафиксированы разногласия по принципиальным вопросам, «и это плохо».

Представитель Кремля добавил, что НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать военные силы на своей территории.