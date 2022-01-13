Вологда, 13 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Вологодской области выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон». Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

По его словам, случай выявлен в отдаленном районе Вологодчины и завезен из другого региона РФ.

«В связи с этим мы вводим в действие план по противодействию распространения штамма «Омикрон». В первую очередь, мы увеличиваем объемы тестирования, в том числе, бессимптомных пациентов и групп риска — работников общественного транспорта, больниц и предприятий с массовым скоплением людей. Мы также начинаем начинаем новый этап дезинфекции общественных мест — подъездов, транспорта и так далее», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине антиковидный режим продлили до конца зимы.