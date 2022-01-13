Финляндия показала зубы, заточенные против России

Хельсинки, 13 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В своей новогодней речи президент Финляндии Саули Ниинистё решил заявить о возможности для Финляндии подать заявку в НАТО, несмотря на российские требования по поводу расширения этой организации. Почему для своего заявления финский президент выбрал именно предновогоднюю речь и почему заявка на «Финляндию в НАТО» прозвучала как провокация, рассказывает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

С советских времен у многих граждан России осталось мнение о тихой, мирной и почти дружественной Финляндии. Но заявление финского президента показало, что на провокацию у него смелости хватает. Ведь в данном случае Ниинистё выступил как раз перед российско-американскими переговорами по поводу европейской безопасности, и ничем другим, как целью продемонстрировать Вашингтону свою преданность и дополнительно накалить обстановку, это выступление объяснить нельзя. Финский президент не пожелал вспомнить базовый принцип европейской безопасности — отказ от усиления собственной безопасности за счет других. А действия западных стран в отношении России и ее ближайших соседей свидетельствуют именно о таком опасном перекосе. Чего же хочет добиться нынешняя Финляндия? Читайте статью Михаила Демурина

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