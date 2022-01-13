Париж, 13 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Учителя начальных школ во Франции приняли участие в забастовке, протестуя против «беспорядка», вызванного ужесточением санитарного протокола в учебных заведениях, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

По данным министерства образования Франции, к забастовке 13 января присоединились почти 38,5% учителей. Согласно данным профсоюзов, в забастовке участвуют 75% учителей.

Каждая вторая начальная школа во Франции закрыта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский военный самолет вторгся в воздушное пространство Республики Мали.