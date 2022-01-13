Красноярск, 13 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Два матча баскетбольного клуба «Енисей» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ перенесены из-за коронавируса. Об этом 13 января сообщает пресс-служба лиги.

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Отмечается, что несколько игроков «Енисея» получили положительные результаты тестов на коронавирус. Поэтому матчи команды против польской «Зелёны Гуры» и белорусского «Цмоки-Минска» перенесены.

Встречи должны были пройти 15 и 22 января. Новые даты перенесённых игр определятся позднее.