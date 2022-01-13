Астрахань, 13 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Астраханской области 13 января подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом — на десять больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 83 тыс. 36 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 739 человек.

За весь период 2520 человека скончались. Восемь новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,26.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено два первых случая заражения новым штаммом вируса «Омикрон».