Москва, , 14:22 — REGNUM Темпы развития экономики в нулевых годах, если сравнивать их с периодом советского застоя 80-х, конечно поражают. Но все-таки надо понимать, что росту этому способствовали в первую очередь высокие цены на нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор технологической группы компаний Rocket Humans Анастасия Ускова.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас же, господин Кудрин, верно подметил — текущие темпы роста и экономики, и уровня жизни заставляют с завистью поглядывать на страны Африки.

Также очень точно им называются и основные «драйверы» экономики — расширение частной инициативы, конкуренции, развитие предпринимательской культуры, расширение производственного потенциала и снижение зависимости от сырья.

Потому что на данный момент ситуация в экономике, на самом деле, мало отличается от того, что было тогда: государство и госкомпании сейчас контролируют около 70% всей экономики. Это значит, что нет ни конкуренции, ни здравого рыночного регулирования.

Доля малого и среднего бизнеса, который во многих западных странах приносит в ВВП по 50−60%, у нас составляет всего около 20%. И если там налоги малого бизнеса стремятся к нулю, у нас малый и средний бизнес вместо того, чтобы стать двигателем экономики, создавать рабочие места и удовлетворять внутренний спрос, закрывается, не выдерживая фискальной нагрузки и административных барьеров.

При этом впереди ждет снижение спроса на ископаемые энергоресурсы, а это еще один повод вспомнить про частный бизнес.

Да, доля нефтегазового сектора в ВВП у нас сейчас средняя по палате нефтегазовых стран — 15−20%, но в доли экспорта нефть и газ достигают всех 40%-50%.

С каждым годом потребность соседей в топливе будет снижаться, поэтому важно подумать о том, что еще мы можем предложить международному рынку, иначе отставание в темпах развития экономики будет ощущаться еще сильнее.

Кроме того, нужно еще учитывать тот факт, что тенденция на отказ от грязного топлива, также означает повышение спроса на «зеленую» продукцию. Согласно отчету британской аналитической компании FTSE Russell к 2030 году «зеленый рынок» в мире должен вырасти до 10% валового мирового продукта.

Это «озеленение» мировых экономик затронет и Россию, приведя к сокращению рабочих мест, в первую очередь, в энергетическом секторе — угледобывающая и нефтедобывающая промышленность.

Также возможные сокращения ждут аграрный сектор, так как классическое сельское хозяйство генерирует вполне себе сопоставимый объем выбросов, что и нефтянка, а то и больше, и текстильную промышленность, машиностроение. А тут речь уже идет о десятках миллионов рабочих мест.

Поэтому важно думать уже сейчас о повышении энергоэффективности существующих производств. А также о том, чтобы создать социальные гарантии для занятых в «грязных» сферах — пособия, дополнительное образование, создание новых рабочих мест.

Вместе с этим, по данным Международной организации труда (МОТ), к 2030-му «зеленые» проекты добавят к рынку труда по меньшей мере 24 млн рабочих мест, что должно компенсировать сокращение рабочих мест.

А так как энергопереход связан напрямую с внедрением инноваций и требует высококвалифицированных кадров, значит будут расти и зарплаты, и стоимость производимых продуктов и услуг.

Поэтому EGS повестка должна сейчас все чаще звучать в кабинетах министров и в переговорных крупных корпораций — это наряду с повышением доли в ВВП производства внутренних товаров и услуг, поможет победить стагнацию экономики и будет залогом дальнейшего ее развития», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уровень жизни сейчас примерно на 20% выше, чем было в СССР, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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