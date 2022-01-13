Казань, 13 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. На территории Татарии 14 января ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный ветер порывами до 20 м/с, а также метель с ухудшением видимости до 1 км и менее.

Аполлинарий Васнецов. Вьюжит. Метель. 1904

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По данным регионального управления Гидрометцентра, 14 января в Татарии местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный южный ветер порывами до 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы, днем и вечером пройдет сильный снег. Температура воздуха ночью составит 8−13 градусов мороза, днем —6…—11˚С.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Приволжского федерального округа 13−15 января ожидается продолжение метелей с сильным ветром.

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