Ульяновск, 13 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области продлили послабления в части работы кинотеатров и предприятий общественного питания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Интерьер кафе

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В Ульяновской области до 1 февраля сняты ограничения работы в ночное время для предприятий общепита и кинотеатров. В предыдущей редакции губернаторского указа о режиме повышенной готовности они действовали с 24 декабря по 14 января.

Власти поясняют, что решение о продлении введённого ранее послабления принято «в связи с сохраняющейся стабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой».

Напомним, что в Ульяновской области снижается количество официально выявляемых случаев заражения коронавирусом. Если за 30 декабря 2021 года было подтверждено 176 случаев, то за 12 января 2022 года — 95.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 121 754 случая заражения коронавирусом, выздоровели 115 413 жителей, скончались 3914 человек.