Бухарест, 13 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Сотни учителей румынских школ и профессионально-технических училищ собрались в центре Бухареста с требованиями повышения заработной платы, улучшения условий труда и расширения перечня социальных льгот. Об этом 13 января сообщает бухарестская газета Romania Libera.

Nathan Keirn Протест

Акция организована Федерацией свободных профсоюзов работников образования (FSLI), и Национальной профсоюзной федерацией преподавателей «Альма-матер».

»Мы находимся на грани нищеты, обещанное властями увеличение жалования учителям составляет всего лишь 4%, — говорится в документе протестного комитета. — Если правительство будет и в дальнейшем игнорировать наши требования, сферу ждут массовые увольнения и общий коллапс».

По словам очевидцев, часть манифестантов проводит акцию у здания Кабинета министров Румынии, другие демонстранты расположились у входа в корпус минобразования страны. Протесты носят мирный характер. Полиция не вмешивается в ход мероприятия.