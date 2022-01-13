В Тюменской области за сутки коронавирус подтверждён у 198 человек
Тюмень, 13 января, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 января сообщает региональный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»
Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 194 случаев.
С начала пандемии в Тюменской области на 13 января подтвердили 92 619 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 084 тюменца, скончались 3559 пациентов (14 за последние сутки).