Томск, 13 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 110 человек, сообщили 13 января в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусная больница

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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 63 429 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 54 696 человек. За сутки коронавирус победил 441 томич.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в регионе выявили 117 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 446 человек.