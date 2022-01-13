Калуга, 13 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Калужский губернатор Владислав Шапша подписал постановление областного правительства о переносе срока введения QR-кодов «до даты, установленной отдельным постановлением правительства Калужской области», сообщает 13 января корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Введение QR-кодов в Калужской области откладывается во второй раз. Первоначально ввести QR-кода планировали с 15 декабря 2021 года, затем этот срок был перенесён на 15 января 2022 года. Согласно новому решению губернатора, введения QR-кодов в общественных местах перенесено на неопределенный срок. Режим работы предприятий общественного питания и развлечений в ночное время с 23:00 до 6:00 продлён до 28 февраля 2022 года и возможен при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Ранее на заседании регионального оперштаба заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов отметил, что обстановка по распространению коронавирусной инфекции в регионе остается стабильной и не требует введения дополнительных ограничительных мер.