Ульяновск, 13 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизилось суточное количество вылечившихся от ковида и подросло число заразившихся. Такие данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 13 января, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 121 754 случая заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки (12 января) — 95. Это на семь больных больше, чем было выявлено 11 января.

Победили болезнь 115 413 жителей, в том числе за последние сутки выписаны 75 пациентов (снижение на четыре по сравнению с данными за 11 января).

Напомним, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3914 больных COVID-19. Смертность составила 3,21% (от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве региона отмечали, что среди пациентов преобладают граждане в возрасте от 30 до 49 лет. В лёгкой форме болезнь переносят 77,7% пациентов, в тяжёлой — 4,9%.