Йошкар-Ола, 13 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 13 января выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 32 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 846 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего выздоровели с начала пандемии 28 168 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 27 человек. 956 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За последние двое суток летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 722 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 176 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 372 человека, из них у 356 — пневмония, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 32 пациента, при этом госпитализирован 31 житель Марий Эл.