Красноярск, 13 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 23 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 13 января в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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С начала пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали уже 9024 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за сутки выявили 265 носителей коронавируса (за всё время — 176 557), выздоровели 235 человек (161 615).