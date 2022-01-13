Ещё 23 пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Красноярск, 13 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 23 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 13 января в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Дарья Драй ИА REGNUM
Аппарат ИВЛ
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С начала пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали уже 9024 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за сутки выявили 265 носителей коронавируса (за всё время — 176 557), выздоровели 235 человек (161 615).