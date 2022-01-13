Липецк, 13 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Липецкой области 13 января подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего на территории региона был выявлен 85 тыс. 521 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 79 тыс. 343 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 225 — за последние сутки.

За весь период скончались 2907 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.