Саранск, 13 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 13 января выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 56 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 139 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 150 человек, всего с начала пандемии выздоровели 36 674 жителя Мордовии. 1075 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четвро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3390 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 11 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 596 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3146 жителей республики.