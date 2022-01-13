Саранск, 13 января, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1075 человек.

Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 13 января в Мордовии выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 56 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 139 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3390 человек.