Москва, 13 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Приглашение главы Российского государства Владимира Путина президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву посетить Россию остаётся в силе. Об этом сегодня, 13 января, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС

Kremlin.ru Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам Пескова, точные сроки визита Токаева будут сообщены дополнительно, когда они буду согласованы.

«Контакт России и Казахстана на высшем уровне чрезвычайно очень важен для двух стран, и он будет продолжаться «, — подчеркнул Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент России Владимир Путин рассчитывает на приезд Касым-Жомарта Токаева на неформальный саммит в Санкт-Петербурге.

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