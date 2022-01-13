Чита, 13 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Забайкальском крае сохраняется неблагоприятная обстановка с выходом грунтовых вод на территории 35 населённых пунктов. Ситуация вызвана переувлажнённостью почвы из-за обильных летних осадков, а также аномально тёплой погодой в первой половине декабря, пояснили 13 января в ГУ МЧС РФ по региону.

МЧС РФ Отведение грунтовых вод от приусадебных участков продолжается в Забайкалье

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Восстановительные работы продолжаются на территории Сретенского, Александрово-Заводского, Калганского, Шилкинского, Читинского, Балейского, Чернышевского, Шелопугинского, Оловяннинского и Красночикойского районов края.

Грунтовыми водами подтоплены 133 приусадебных участка. Жизнеобеспечение населения не нарушено, тем не менее, в готовности находятся три пункта временного размещения. К ликвидации последствий привлечено 90 человек и 30 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС.

Проводятся оценочные комиссии, по предварительным данным которых, пострадавшими признаны 100 забайкальцев. Списки получивших ущерб от выхода грунтовых вод граждан находятся на рассмотрении правительства края.

Как сообщало ИА REGNUM, выход грунтовых вод наблюдается на 25 участках дорог, протяженностью 9020 метров из которых, на сегодняшний день, расчищено 1600 метров. На всех дорогах имеются альтернативные пути объезда.

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