Омск, 13 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали десять человек. Об этом сообщили 13 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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За весь период пандемии в Омской области скончались уже 3310 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 215 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 499 человек.