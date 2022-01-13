Саратов, 13 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали 11 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии по состоянию на 13 января умер 5191 человек, сообщает региональный минздрав.

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Новыми жертвами COVID-19 за прошедший день стали четверо мужчин и семь женщин в возрасте от 41 до 91 года, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за время пандемии зарегистрировали 135 578 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 125 049 человек.

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