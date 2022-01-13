Горно-Алтайск, 13 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Республике Алтай после новогодних каникул наметилась тенденция к росту заболеваемости COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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При этом эпидемиологи прогнозируют дальнейшее ухудшение эпидситуации в связи с возможным распространением штамма «Омикрон» в России.

«Кроме того, факторами, способствующими распространению инфекции, являются: игнорирование мер профилактики жителями, недостаточный уровень коллективного иммунитета», — отметили в управлении.

В настоящее время, по данным ведомства, уровень коллективного иммунитета всё ещё ниже 60%.