Пенза, 13 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее зарегистрировали 161 больного. Всего по состоянию на 13 января число подтвержденных заражений составляет 104 132 случая, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Phc.org.ua Наборы реагентов для тестирования на COVID-19

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Выздоровели с начала пандемии 91 806 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 668 человек.

Скончались всего 4750 пациентов с коронавирусом, из них семь — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число выявленных случаев заражений коронавирусом за сутки выросло на 21 155 заражений. Всего за пандемию по стране зафиксировано 10 723 305 заражений коронавирусом.

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