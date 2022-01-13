Оренбург, 13 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 86 новых заражений коронавирусом, что на 29 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает 13 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее в регионе наблюдалось стабильное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В стационарах на сегодняшний день лечение получают 343 человека, у которых диагностировали COVID. Состояние 118 пациентов оценивается как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких находятся 20 человек, еще 324 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 109 167 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 5569,97 на 100 тысяч населения.

Выздоровели 98 918 человек. По причине COVID-19 скончались 3527 оренбуржцев, в том числе четверо за прошедшие сутки.