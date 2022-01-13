Воронеж, 13 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях распространено в Воронежской области на 14 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

«От воронежского ЦГМС получено сообщение о прогнозируемых неблагоприятных погодных условиях: с 06:00 до 18:00 14 января 2022 года по Воронежской области и в г. Воронеж ожидаются порывы ветра 15−20 м/с», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Воронежской области ожидается резкое потепление — если днём 13 декабря в Воронеже температура составляет 13 градусов мороза, то на следующий день днём будет уже плюс два градуса. Потепление принесет в регион обильные осадки.