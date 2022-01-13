Посёлок городского типа Ульяновка, Ленинградская область, , 12:59 — REGNUM В Ленинградской области у заводчицы собак неизвестный похитил около 50 собак и 1,5 млн рублей из сейфа. Об этом случае 13 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Померанский шпиц Blackoranges

Сообщение о том, что из частного дома в поселке Ульяновка пропали животные и деньги поступило в отдел полиции вечером 12 января. 50-летняя заявительница рассказала, что в дом ее 42-летней подруги через окно проник неизвестный. Он выкрал 46 шпицев и йорков, а также 1,5 млн рублей.

«Общий материальный ущерб составил около 2 млн рублей, — отметили в ведомстве. — 12 января возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция предпринимает меры к установлению личности и задержанию злоумышленника».