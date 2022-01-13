Великий Новгород, 13 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. На протяжении восьми дней в Новгородской области увеличивается суточное количество переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 13 января в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Новгородской области выявили 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на один случай больше, чем сутками ранее. Статистика заражений в регионе продолжает держаться на отметке менее 90 случаев за сутки.

В Новгородской области от коронавируса, как основной причины, за минувшие сутки скончались еще шесть человек, что на одного человека меньше, чем за 11 января. После достижения нулевой суточной смертности в регионе снова отмечается подъём этого показателя.

За минувшие сутки отрицательный тест на коронавирус получил 81 ранее заболевший ковидом человек. Это на 14 человек больше, чем за предыдущие сутки. Показатель выздоровления продолжает наращиваться.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 66 711 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида, как основной причины, скончались 805 человек, выздоровели 63 345 человек