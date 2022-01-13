Казань, 13 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 107 человек. Всего по состоянию на 13 января зарегистрировали 43 958 случаев заражения, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за время пандемии 37 355 ковид-пациентов, скончались 1506 носителей инфекции. За сутки выписали по выздоровлении 131 человека, количество летальных исходов среди больных возросло на пять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии из-за распространения штамма «Омикрон» готовятся к увеличению заболеваемости коронавирусом. Жителей республики призывают привиться повторно.

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