Вологда, 13 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области коронавирус выявили у 122 человек, общее число случаев заражения инфекцией выросло до 101 052.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, за сутки в регионе скончались пять ковид-пациентов, всего с начала пандемии вирус унес 3066 жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в России коронавирус выявили у 21 155 человек, жертвами ковида стали 740 пациентов.