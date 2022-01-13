Петропавловск-Камчатский, 13 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. На протяжении двух суток — 14 и 15 января — на Камчатке будет бушевать тихоокеанский циклон, который принесёт с собой снег, метель и ветер. Спасатели рекомендовали населению соблюдать меры предосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Читайте также: Полицейские Сахалина при нулевой видимости пешком сопроводили автоколонну

Наибольшее влияние циклон окажет на юг Камчатки. По прогнозам краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Усть-Большерецком, Елизовском, Вилючинском районах, а также в Петропавловске-Камчатском пройдет снег — от небольшого до умеренного. В Усть-Большерецком районе ожидается мокрый снег и гололедица. Также циклон принесёт сильный ветер, на побережье — штормовой и метель.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный снежный циклон, действующий на Сахалине с 12 января, продолжит оказывать влияние на погоду и 14 января. В 16 районов области спасатели направили экстренные предупреждения.