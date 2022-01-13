Красногорск, 13 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 13 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1556 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 318 случаев больше аналогичного показателя 12 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1238 человек, а днем ранее — у 855 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 13 января в России было выявлено 21 155 новых случаев заражения коронавирусом.