Южно-Сахалинск, 13 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. На Сахалине настоящими героями назвали сотрудников полиции, которые в метель, при нулевой видимости на протяжении 4 км пешком указывали путь автоколонне, двигающейся по автодороге Троицкое — Новотроицкое, написало ИА Сах.ком.

ИА REGNUM Метель

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На помощь попавшим в снежный плен пришли заместитель командира 3-го взвода, старший лейтенант полиции Юрий Козубенко и инспектор ДПС, лейтенант полиции Михаил Дока.

Полицейские по очереди бежали, показывая направление движения автоколонне. Так пришлось проследовать 4 км, пока не удалось достичь безопасного участка с нормальной видимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный снежный циклон, действующий на Сахалине с 12 января, продолжит оказывать влияние на погоду и 14 января. В 16 районов области спасатели направили экстренные предупреждения.