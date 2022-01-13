Элиста, 13 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки скончались два пациента, у которых был подтверждён COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 13 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала эпидемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 748 человек.

ИА REGNUM сообщало, что на эпидемическую ситуацию в Калмыкии может повлиять распространение штамма «Омикрон». В связи с неблагоприятным прогнозом регион готовится к новой волне коронавируса. В частности, не исключается рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19.