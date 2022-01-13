Элиста, 13 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 20 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 13 января. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Увеличилось число госпитализация пациентов с COVID-19. В настоящее время лечение в стационарах получают 149 человек, из них в тяжёлом состоянии находятся 12 пациентов. Режим самоизоляции соблюдает 251 житель Калмыкии.

За весь период эпидемии положительный результат теста на коронавирус получили 34 196 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 32 674 ковид-пациента.