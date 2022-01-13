Москва, 13 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Иностранных агентов не должно быть среди журналистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Что касается иностранных агентов, их не должно быть среди журналистов», — сказал Володин.

Закон призван оградить страну от иностранного вмешательства, подчеркнул он.

«Форму — предлагайте. Если мы достигнем этой цели, наша страна будет развиваться более эффективно. Вы видите, какие вызовы, их надо преодолевать. Ни одно государство, предлагая свои коврижки, не собирается делать нашу страну процветающей», — заявил спикер Госдумы.

Много вопросов к самому журналистскому сообществу, говорит Володин.

Он указал на то, что депутаты Госдумы отказались от акций зарубежных компаний, от вкладов в зарубежных банках и много другого.

«Надо сделать выбор. Страна у нас одна — Россия», — подчеркнул Володин.