Саратов, 13 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Во всех школах Саратова 13 января проходит эвакуация. В связи с этим образовательный процесс из-за сообщений о возможных взрывах отменяется, передает пресс-служба городской администрации.

Megalesius Эвакуация

«В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ, занятия в учебных заведениях сегодня отменяются», — информирует мэрия.

Отмечается, что эвакуация происходит постепенно, после того как правоохранительные органы официально уведомляют руководство образовательных учреждений о проводимых мероприятиях.

ИА REGNUM напоминает, в Красноярске 13 января также проходит массовая эвакуация детей из школ.

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