Екатеринбург, 12 января 2022, 12:47 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался массовой эвакуацией учащихся и сотрудников 151 школы Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Он поручил своему свердловскому подчинённому Михаилу Богинскому организовать по факту ложных сообщений о минировании процессуальную проверку. Также Бастрыкин ждёт от него информации о проверке и о принятых решениях.
Как сообщало ИА REGNUM, волна эвакуации произошла в Екатеринбурге 12 января утром. Поводом стали ложные сведения о якобы готовящихся терактах.
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