Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался массовой эвакуацией учащихся и сотрудников 151 школы Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин

Sledcom.ru

Он поручил своему свердловскому подчинённому Михаилу Богинскому организовать по факту ложных сообщений о минировании процессуальную проверку. Также Бастрыкин ждёт от него информации о проверке и о принятых решениях.

Как сообщало ИА REGNUM, волна эвакуации произошла в Екатеринбурге 12 января утром. Поводом стали ложные сведения о якобы готовящихся терактах.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Екатеринбурга рассказали о последствиях массовой эвакуации школ